Samsung heeft zijn productieprocedé voor 10LPP gereed. De fabrikant verwacht in het vierde kwartaal de productie te starten van de 10nm-chips, die dan beter presteren of zuiniger zijn dan de huidige 10nm-chips.

Samsung heeft eigenschappen van de huidige 10LPE-node, wat staat voor 10nm low power early, verbeterd en is in principe klaar voor de 10LPP-node, oftewel 10nm low power plus. De verbeteringen van de FinFET-structuur zorgen ervoor dat identieke chips op 10LPP tien procent beter presteren dan 10LPE-varianten, of vijftien procent zuiniger zijn.

Samsung is begonnen met het plaatsen van de machines voor de chipproductie in zijn S3-faciliteit in Zuid-Korea. In het vierde kwartaal van dit jaar moeten de fabs van het bedrijf in staat zijn de eerste 10LPP-chips van de lopende band te laten rollen. Samsung maakt de Exynos 8895 van de Galaxy S8 op het 10LPE-procedé. De start van de productie van de nieuwe 10nm-generatie eind dit jaar maakt dat de opvolger van de Exynos 8895 voor een eventuele Galaxy S9 begin volgend jaar gereed is.

Samsung heeft al een derde 10nm-generatie in het vooruitzicht gesteld. Deze 10LPU-variant moet vooral de oppervlakte van chips verkleinen.