Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 maart 2017

Het op steeds kleinere schaal kunnen produceren van chips komt tegen 2024 ten einde. Dat schrijven experts van de halfgeleiderindustrie in documenten van de International Roadmap for Devices and Systems. Het zou noodzakelijk zijn op 3d-structuren over te stappen.

Na 2024 is er geen ruimte meer voor verder tweedimensionaal geometrisch schalen, staat in het More Moore-whitepaper van de International Roadmap for Devices and Systems. De halfgeleiderfabrikanten zouden tegen die tijd chips op 4nm- en 3nm-nodes moeten produceren.

De namen van opvolgende nodes lijken wel te suggereren dat structuren nog op kleinere schaal geproduceerd worden, met aanduidingen als 2nm en 1,5nm, maar op de roadmap is te zien dat de traditionele waardes waarop de nodes gebaseerd zijn zoals halfpitch, gatelengte, enzovoorts niet meer afnemen.

Voor verdere besparingen op gebied van verbruik en kosten, en voor een toename van de prestaties moeten chipfabrikanten het vanaf dat moment zoeken in monolithische 3d-integratie. Het gaat hierbij om het stapelen van chips in de hoogte, met directe verbindingen dwars door het silicium heen, oftewel met through silicon via's. In het artikel Klein, kleiner, kleinst, beschreef Tweakers eerder de uitdagingen hiervoor, onder andere met betrekking tot de afvoer van warmte.

Nog voor de overstap op het 3d-stapelen, zullen finfet-transistors uitgefaseerd worden. Dat moet volgens de roadmap vanaf 2019 het geval zijn. De finfets zullen vervangen worden door aanvankelijk lateral gate-all-arounds en later door vertical gate-all-arounds. Zoals de naam al aangeeft bevindt de gate zich hierbij helemaal om de nanodraden van de channels. Bij lgaa liggen de draden nog horizontaal, bij vgaa is dat verticaal.

Andere whitepapers beschrijven het gebruik van nieuwe materialen voor chips, zoals germanium. Dat wordt al lang gezien als halfgeleideralternatief voor silicium, dankzij de hoge elektronenmobiliteit. De documenten zijn onderdeel van de International Roadmap for Devices and Systems of IRDS. De definitieve versie daarvan verschijnt in november, maar de whitepapers bevatten een opmaat naar die publicatie, beschrijft EETimes.

De IDRS is een voortzetting van de International Technology Roadmap for Semiconductors of ITRS. Deskundigen stellen die roadmap sinds 1965 om de zoveel jaar vast om daarmee een blik op de toekomst van de halfgeleiderindustrie te geven. Er is de nodige kritiek op de focus op nanometeraanduiding van nodes, die nog vooral voor marketing bedoeld lijkt.