Door Julian Huijbregts, vrijdag 24 maart 2017 14:31, 84 reacties • Feedback

Submitter: Scotix

Netbeheerders in Nederland, Denemarken en Duitsland hebben een overeenkomst getekend om de haalbaarheid van de aanleg van een kunstmatig 'energie-eiland' in de Noordzee te onderzoeken. Dat zou moeten dienen als hub voor windmolenparken op zee.

Volgens de betrokken bedrijven heeft de 'North Sea Wind Power Hub' de potentie om in 2050 zeventig tot honderd miljoen Europeanen van groene stroom te voorzien. Het idee is om een of meerdere eilanden te maken ter hoogte van de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken in.

De 'Power Link'-eilanden moeten dienen als aansluitpunt voor verschillende windparken in de Noordzee. Vanuit de eilanden kan de windenergie gedistribueerd worden naar de omringende landen. De transportkabels zouden ook moeten functioneren als koppelingen tussen de energiemarkten van de deelnemende landen. Dat moet internationale stroomhandel mogelijk maken.

De eerste stappen voor het project zijn gezet door netbeheerders TenneT Nederland, TenneT Duitsland en het Deense Energinet. Het doel is om ook netbeheerders uit andere landen rond de Noordzee te betrekken, zoals Noorwegen, Groot-Brittannië en België. Ook moeten infrastructuurbedrijven worden betrokken. Al die bedrijven zouden samen tot een consortium moeten komen om de North Sea Wind Power Hub te realiseren. Het concept werd vorig jaar al gepresenteerd door netbeheerder TenneT.