Windenergie op zee groeit de komende jaren uit tot de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. In de toekomst kan de volledige energiebehoefte uit wind op zee komen, dankzij steeds groter wordende windturbines. In dit artikel gaan we in op de megaturbines van de toekomst en de windparken waar ze in komen te staan.

De grootste windmolens nu in gebruik, hebben wieken van bijna 100 meter lang, goed voor een rotordiameter van 200 meter en 11MW vermogen. Fabrikanten werken al aan windmolens met wieken van 115 meter en volgens onderzoek kan dat in 2040 oplopen tot 145 meter. Dat zou resulteren in een rotordiameter van 300 meter en een vermogen van 27MW.