Windparken op Noordzee moeten waterstoffabriek in Groningen voeden

Gasunie, Groningen Seaports en Shell kondigen NortH2 aan. Het doel van dit project is dat windparken op zee energie genereren voor waterstofproductie. De partijen bekijken dit jaar of hun ambitie haalbaar is.

De eerste stap die Gasunie, Groningen Seaports en Shell met NortH2 willen zetten is de bouw van grote windparken in de Noordzee. De eerste windturbines zouden in 2027 gereed kunnen zijn en in 2030 zouden de parken al 3 tot 4 gigawatt kunnen generen, hopen de partijen. In 2040 zou dat misschien tot 10GW toegenomen kunnen zijn, is de wens.

Het andere deel van het project betreft de bouw van een omvangrijke elektrolyser in de Eemshaven in de provincie Groningen. In aanvulling hierop zouden vergelijkbare faciliteiten op zee te plaatsen zijn. Door middel van elektrolyse zetten de faciliteiten de gegenereerde elektriciteit om in waterstof. Het voordeel hiervan is dat waterstof als energiedrager relatief makkelijk op te slaan en te transporteren is.

De derde pijler van NortH2 omvat de ingebruikname van een netwerk in Nederland en Noordwest-Europa om de geschatte 800.000 ton waterstof te transporteren. Het doel is om de aardgasinfrastructuur van Gasunie hier voor te gebruiken. In eerste instantie zal de industrie de waterstof afnemen, later mogelijk ook consumenten.

Als de initiatiefnemers het project haalbaar achten, moet tegen 2027 de eerste waterstof geproduceerd worden in Eemshaven. Ze wijzen er wel op dat de planning hoe dan ook afhankelijk is van het al dan niet afgeven van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek en de mate van investeringen van betrokken partijen.