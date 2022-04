Eerste 11MW-windturbine is geïnstalleerd in windpark Hollandse Kust Zuid

In de Noordzee is de eerste Siemens Gamesa 11MW-windturbine van windpark Hollandse Kust Zuid opgetuigd. Het windpark krijgt in totaal 140 van deze turbines, goed voor een totale capaciteit van 1,5GW. Het windpark moet in 2023 zijn afgerond.

Foto: Martin Gerhardt

Hollandse Kust Zuid is een windpark van Vattenfall, BASF en Allianz. De partijen gebruiken 11MW-turbines van fabrikant Siemens Gamesa. Het gaat om de SG 11.0 200 DD, met een rotorlengte van 97m en een rotordiameter van 200m. Per stuk hebben die een flink hogere capaciteit dan tot nog toe gebruikte windturbines in bestaande windparken. De recentst opgeleverde windparken voor de Nederlandse kust zijn Borssele 1&2, waar 8MW-turbines worden gebruikt. De eerste windparken staan sinds 2008 in de Noordzee en daar worden 2MW- en 3MW-turbines gebruikt.

Martin Gerhardt van Siemens Gamesa toont op Twitter een foto van de eerste geïnstalleerde 11MW-turbine. Vanaf de Maasvlakte zijn turbineonderdelen voor vier windmolens met het schip Wind Osprey van Cadeler naar het windpark vervoerd. De installatie begon op 16 april. Het schip kan per trip vier windturbines meenemen en begin 2023 moeten alle 140 turbines geïnstalleerd zijn.

Wind Osprey van Cadeler vervoert de onderdelen van de 11MW-windturbines. Foto: Cadeler

De 11MW-turbine is grootste windturbine die nu in de praktijk wordt gebruikt. Verschillende bedrijven werken al aan grotere turbines, maar die bevinden zich nog in testfasen. Het Chinese MinYang Smart Energy werkt aan een 16MW-turbine met een rotordiameter van 242m, die in 2024 in productie moet gaan. Vestas werkt aan een 15MW-model voor 2024 en Siemens Gamesa komt met een 14MW-variant in datzelfde jaar. GE Renewable Energy test op de Maasvlakte een 14MW-turbine.

Volgens Vattenfall is het windpark Hollandse Kust Zuid bij goed weer nu te zien vanaf de kust. Het windpark bestaat in totaal uit vier kavels, op een afstand van 18 tot 36km van de kust. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondartikel over bestaande en geplande windparken in de Noordzee.

Hollandse Kust Zuid

Vattenfall maakt vrijdag bekend samen met BASF mee te doen aan de aanbesteding voor windpark Hollandse Kust West. Dat ligt zo'n 53 kilometer voor de kust. Twee kavels moeten ieder 700MW aan windenergiecapaciteit opleveren. Bedrijven kunnen tot 12 mei inschrijven op de aanbesteding. De toewijzing door de Nederlandse overheid wordt na de zomer verwacht.