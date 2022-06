Alliander: stroomnet dreigt vast te lopen door windparken en zonnepanelen

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk dreigt overbelast te raken doordat er op sommige momenten te veel stroom is, waarschuwt Alliander. Dit komt onder meer doordat er de afgelopen jaren veel windparken en zonnepanelen zijn geplaatst en door de energievraag van datacenters.

De netbeheerder zegt tegen Nieuwsuur dat het stroomnet op meerdere plekken vast dreigt te lopen, waarbij er wordt gewezen naar het toenemende gebruik van elektriciteit in plaats van gas, sterke economische groei en digitalisering. Met dit laatste doelt Alliander op datacenters die veel elektriciteit nodig hebben en waarvan het verbruik naar verwachting de komende jaren zal vervijfvoudigen.

Volgens Allianders Chief Transition Officer Daan Schut zijn er enerzijds de afgelopen jaren veel windparken en zonnepanelen bijgebouwd, waardoor er op sommige momenten nu te veel stroom is voor het netwerk. Daarnaast is er een tekort aan technici om nieuwe infrastructuur te kunnen bouwen. De komende vier jaar moeten Alliander en onderaannemers 3500 mensen aannemen, zegt Schut. Iets dat volgens de cto niet gaat lukken.

Het probleem zal de komende jaren alleen maar groeien, verwacht Alliander. Vooral het middenspanningsnet raakt op dit moment vol, waarbij de netbeheerder doelt op het deel van het net waar zonneparken aan leveren en bedrijven van afnemen. Daarnaast zou de drukte in woonwijken toenemen en zouden er nu plaatsen zijn waar consumenten niet meer continu de stroom van zonnepanelen kwijt kunnen, vanwege de 'aanhoudende populariteit van zonnepanelen'.

Schut zegt tegen Nieuwsuur dat vooral in Noord-Nederland het netwerk vol zit voor het opwekken van zonne- en windenergie. In deze 'rode' gebieden kunnen grote initiatieven voor zonne- en windparken nu niet doorgaan. In een kleiner deel van Nederland is het hierdoor niet mogelijk voor nieuwe bedrijven om nu een aansluiting op het energienet te krijgen, zegt Schut. Het gaat hierbij voornamelijk om delen van Noord-Holland, Friesland en Flevoland. In totaal kunnen 700 bedrijven die energie willen opwekken of afnemen geen aansluiting krijgen op Allianders energienet.

Investeren in accu's zou kunnen helpen, zegt Schut, waarbij hij denkt aan thuisaccu's en accu's bij bijvoorbeeld zonneparken. Maar ook daarnaast moeten Nederlandse netbeheerders blijven investeren in nieuwe kabels en verdeelstations, zegt de cto. Daarnaast moeten er gedragsveranderingen komen, zoals het gespreid opladen van elektrische auto's, om zo de pieken te kunnen voorkomen.