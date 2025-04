Brabants en Limburgs stroomnet krijgt meer ruimte door 'congestiemanagement'

Sommige Brabantse en Limburgse bedrijven gaan hun stroom op andere momenten verbruiken of opwekken, waardoor er zo ruimte ontstaat op het stroomnet voor nieuwe leveranciers en grootverbruikers. Daarvoor heeft landelijk netbeheerder TenneT afspraken gemaakt.

Nieuwe grootverbruikers en zonne- en windparken in Noord-Brabant en Limburg konden sinds juni niet meer worden aangesloten op het stroomnet. Vanaf december kan dit weer wel, zegt TenneT tegen NRC. TenneT en Enexis hebben hiervoor afspraken gemaakt met huidige grootverbruikers en -opwekkers. Volgens NOS gaat het bijvoorbeeld om een fabriek die zijn productie verschuift naar het weekend, wanneer de vraag naar stroom lager is, of een gascentrale die minder produceert als er zon schijnt en juist 's avonds meer produceert, als zonnepanelen geen stroom meer leveren.

Zo komt er in Brabant en Limburg 1700 megawatt aan extra stroomnetruimte vrij, ofwel tien keer het verbruik van Maastricht. 722MW hiervan is voor bedrijven, wat genoeg zou zijn voor alle grootverbruikers die nu op de wachtlijst staan. Voor nieuwe wind- en zonneparken is er 960MW beschikbaar. Volgens TenneT is dit niet genoeg om de hele wachtlijst weg te kunnen werken. Tot 2025 blijft er dan ook krapte op het Brabantse net. In Limburg zou dit twee jaar langer blijven, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd.

TenneT testte deze vorm van afspraken met bedrijven al op kleine schaal in Zeeland en wil deze congestiemanagement verder introduceren op plaatsen waar het stroomnet overbelast is. Dit kost de beheerder wel geld. TenneT maakt jaarlijks 23,5 miljoen euro vrij voor de congestie-afspraken met bedrijven. Het gaat om bedrijven met een aansluiting van minstens 1MW, die door de afspraak minder verbruiken dan de maximale capaciteit van hun aansluiting. Bedrijven krijgen tegen marktprijzen een vergoeding.