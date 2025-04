Instagram werkt aan functie om berichten van anderen te delen in Feed

Instagram werkt aan een functie om berichten van andere gebruikers te delen in de Feed, waarbij de originele maker zal worden vermeld. De repost-functie wordt binnenkort getest onder een klein aantal gebruikers.

Instagram onderzoekt de mogelijkheid om berichten van andere gebruikers te delen in de Feed, op eenzelfde manier als retweeten werkt op Twitter. Gebruikers kunnen straks berichten van anderen delen in hun Feed, waarbij de originele maker wordt vermeld. Het was al mogelijk om het bericht van een ander te delen in Stories, maar nog niet in de Feed, tenzij een app van derde partijen gebruikt wordt.

Het moederbedrijf van Instagram, Meta, bevestigt dat de functie binnenkort wordt getest onder een klein aantal gebruikers. De functie kan gezien worden als antwoord op de grote mate van foto's en video's van andere gebruikers die zonder bronvermelding worden gedeeld. In een gelekte afbeelding is te zien dat er voor deze repost-functie een nieuw tabblad wordt toegevoegd aan de Instagram-app. Ook TikTok test een soortgelijke functie.