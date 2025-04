Gelekt Meta-document: TikTok wordt tien keer meer gebruikt dan Instagram Reels

Instagram-gebruikers kijken dagelijks 17,6 miljoen uur aan Reels-video's. Dit is niet eens een tiende van wat TikTok haalt, blijkt uit interne Meta-documenten die The Wall Street Journal heeft bemachtigd. Reels geldt als Meta's TikTok-concurrent.

TikTok-gebruikers zitten dagelijks gemiddeld 197,8 miljoen uur op het platform, schrijft Meta volgens The Wall Street Journal. In vergelijking met TikTok, zitten Reels-gebruikers dus 8,9 procent van de tijd van TikTok-gebruikers op het Instagram-platform. In het gelekte document schrijft Meta verder dat de engagement in de voorgaande vier weken met 13,6 procent was gedaald en dat 'de meeste Reels-gebruikers überhaupt geen engagement hebben'. Engagement betekent de interactie die gebruikers met een video hebben, zoals of ze een video delen of liken, of een reactie achterlaten.

Het interne Meta-document heet Creators x Reels State of the Union 2022 en werd afgelopen augustus door Meta gepubliceerd. Volgens dit document is het gebrek aan originele video's een groot probleem voor Reels. Bijna een derde van alle content is op een ander platform gemaakt, met bijvoorbeeld een watermerk dat dit weggeeft. Om dit tegen te gaan, geeft Instagram originele Reels bijvoorbeeld al langer een hogere ranking.

Daarnaast wil Meta over de periode van juli vorig jaar tot eind dit jaar een miljard dollar aan contentmakers geven om ze zo te verleiden unieke video's en andere content voor Meta-platforms te maken. Instagram Reels-creators hebben hier tot nu toe 120 miljoen dollar van gekregen, blijkt uit het uitgelekte document.

Meta zegt in een reactie aan The Verge dat de genoemde kijkcijfers niet actueel en niet wereldwijd zijn, en niet meer dan een 'momentopname' zijn. Het bedrijf erkent nog werk aan de winkel te hebben, maar dat de monetization hoger is dan verwacht. De Reels-engagement zou maandelijks juist stijgen in plaats van dalen en het uitgekeerde creatorsbedrag van 120 miljoen dollar zou ook niet accuraat zijn. Nieuwe cijfers of informatie wilde de Meta-woordvoerder echter niet geven.