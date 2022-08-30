Instagram lost geluidsbug op bij geëxporteerde Reels in iOS-versie

Instagram heeft een geluidsbug opgelost in de iOS-versie van de app, schrijft onder meer The Verge. Door de bug ontbrak het geluid in geëxporteerde video's. Dit kwam voor bij video's die onder andere werden geëxporteerd naar TikTok.

De bug was voornamelijk storend voor makers die Reels gebruiken om video's te bewerken en daarna exporteren naar bijvoorbeeld TikTok. Eerder deze maand merkte The Verge op dat wanneer de gebruiker een bewerkte clip probeerde te downloaden naar zijn iPhone, de audio van de clip verdween. Dit probleem kwam niet voor bij Reels die eerst op Instagram werden gepost en daarna werden gedeeld op andere platforms. Voor eind juli was het echter mogelijk om de clip met geluid te downloaden en te gebruiken in een andere app zonder deze eerst op Instagram te posten.

In een reactie op het artikel liet een woordvoerder van Instagram-moederbedrijf Meta aan The Verge weten dat er werd gewerkt aan een oplossing. Hiermee sprak de woordvoerder tegen dat het ontbreken van het geluid in geëxporteerde clips opzettelijk was. Het lijkt erop dat Instagram het probleem heeft opgelost, schrijft de site.

Meta probeert te concurreren met TikTok, dat in september 2021 een miljard wereldwijde gebruikers had. Eerder dit jaar paste Instagram wijzigingen aan zijn feed toe, waardoor de app meer leek op TikTok. Er was veel kritiek van de gebruikers op de veranderingen, die onder meer klaagden over de luide video's in hun feed en het gebrek van content van hun vrienden. Als reactie op de kritiek zijn de wijzigingen tijdelijk teruggedraaid.