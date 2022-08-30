Instagram lost geluidsbug op bij geëxporteerde Reels in iOS-versie

Instagram heeft een geluidsbug opgelost in de iOS-versie van de app, schrijft onder meer The Verge. Door de bug ontbrak het geluid in geëxporteerde video's. Dit kwam voor bij video's die onder andere werden geëxporteerd naar TikTok.

De bug was voornamelijk storend voor makers die Reels gebruiken om video's te bewerken en daarna exporteren naar bijvoorbeeld TikTok. Eerder deze maand merkte The Verge op dat wanneer de gebruiker een bewerkte clip probeerde te downloaden naar zijn iPhone, de audio van de clip verdween. Dit probleem kwam niet voor bij Reels die eerst op Instagram werden gepost en daarna werden gedeeld op andere platforms. Voor eind juli was het echter mogelijk om de clip met geluid te downloaden en te gebruiken in een andere app zonder deze eerst op Instagram te posten.

In een reactie op het artikel liet een woordvoerder van Instagram-moederbedrijf Meta aan The Verge weten dat er werd gewerkt aan een oplossing. Hiermee sprak de woordvoerder tegen dat het ontbreken van het geluid in geëxporteerde clips opzettelijk was. Het lijkt erop dat Instagram het probleem heeft opgelost, schrijft de site.

Meta probeert te concurreren met TikTok, dat in september 2021 een miljard wereldwijde gebruikers had. Eerder dit jaar paste Instagram wijzigingen aan zijn feed toe, waardoor de app meer leek op TikTok. Er was veel kritiek van de gebruikers op de veranderingen, die onder meer klaagden over de luide video's in hun feed en het gebrek van content van hun vrienden. Als reactie op de kritiek zijn de wijzigingen tijdelijk teruggedraaid.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 09:59 12

30-08-2022 • 09:59

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Reacties (12)

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Macboe 30 augustus 2022 10:42
Volgens mij doen opgeslagen story's hetzelfde als ik mij niet vergis.. Tenminste laatst nog gemerkt vorige week donderdag. Ik wilde een story opslaan van de BBQ, geen geluid :D

[Reactie gewijzigd door Macboe op 30 juli 2024 04:21]

Kaoh 30 augustus 2022 10:17
Nogal specifieke bug, voor kleine doelgroep. Wat is hier de nieuws waarde van?
koenvdwerf @Kaoh30 augustus 2022 10:55
Zeker specifiek, maar niet minder onhandig. Als je namelijk een video in elkaar knutselt in een Reel, is het wel fijn om die in zijn geheel te kunnen exporteren, om bijvoorbeeld een backup te hebben. Fijn dat dit nu wordt opgelost.
THETCR @koenvdwerf30 augustus 2022 11:06
Denk dat het punt meer is dat er genoeg andere, serieuzere, technische problemen zijn waar niet over gerapporteerd wordt. Zoals het recente drama met de Intel ucode en Z690 chipset.
moonlander @THETCR30 augustus 2022 11:16
Ja of een item over de kerncentrale in Oekraïne
THETCR @moonlander30 augustus 2022 12:22
Misschien kan dit dan net zo goed samengevoegd worden met de Tech sectie van NU.nl.
jochem4207 @Kaoh30 augustus 2022 10:17
Er moet toch iets gepubliceerd worden :) anders word die fp nog al leeg

[Reactie gewijzigd door jochem4207 op 30 juli 2024 04:21]

TheVivaldi @jochem420730 augustus 2022 12:21
Ja, heel Tweakers is voor een kleine doelgroep; de meeste mensen interesseren zich immers niet zo voor de meeste artikelen die hier geplaatst worden. Dan kunnen we wel helemaal stoppen met de FP...
DigitalExorcist 30 augustus 2022 11:04
Misschien moet Instagram even die bug oplossen dat het hele pakket gewoon totaal onbruikbaar is geworden met alleen maar Sponsored en Recommended troep.
SpekkieB @DigitalExorcist30 augustus 2022 16:12
Ja en laten ze die bots ook eens een keer wat harder aanpakken. Inmiddels krijg ik dagelijks meerdere volg- en berichtverzoeken van neppe of gehackte accounts. Zo lastig lijkt het me niet om bijvoorbeeld een tweestaps verificatie met mobiele nummer te integreren. (Ja mijn account staat wel op prive, nee ik accepteer ze vrijwel nooit maar het blijft vet hinderlijk).
ToolBee 30 augustus 2022 15:47
Of met zijn allen stoppen emotioneel incontinent te zijn...
alles maar aan de hele wereld willen vertellen...
al die extra datacenters...
TikTok is gewoon slechter dan stikstof! :+
markg85 30 augustus 2022 20:14
Gaat Tweakers nu vrij normale app updates als nieuws melden..
Hopelijk een "komkommertijd" item en niet een blijvende nieuws categorie?

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