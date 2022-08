Instagram werkt aan fotofunctie die doet denken aan BeReal-app

Instagram werkt aan een nieuwe functie waarbij gebruikers onverwachte fotomomenten kunnen delen op het sociale netwerk. De functie kreeg de naam IG Candid mee en de opzet lijkt sterk op die van de BeReal-app.

Ontwikkelaar en reverse engineer Alessandro Paluzzi ontdekte dat de IG Candid-functie in de Instagram-app is verborgen. Hij deelde een eerste screenshot op Twitter en daaruit blijkt dat als Instagram-gebruikers deelnemen aan de zogenaamde IG Candid Challenges, ze elke dag op een verschillend tijdstip een melding te zien krijgen met daarin een opdracht. Ze moeten dan binnen twee minuten een foto delen om de IG Candid Challenge te vervolmaken. Uit een tweede screenshot blijkt dat deelnemers van de IG Candid Challenge enkel foto’s kunnen maken waarbij de camera’s aan de voor- en achterkant van een smartphone actief zijn.

Na de ontdekking nam de redactie van de Amerikaanse techswebsite The Verge contact op met Instagram. Daar viel te horen dat het bedrijf inderdaad aan de functie werkt. "Het betreft een intern prototype dat geenszins buitenshuis wordt getest", klonk het. Het is niet duidelijk of Instagram de functie ook wil gaan uitrollen.

Volgens Paluzzi lijkt de opzet van de IG Candid-functie sterk op die van de BeReal-app. Deze app toont zijn gebruikers op bepaalde tijdstippen van de dag een melding met daarin de opdracht om een 'authentiek' fotomoment vast te leggen en te delen met andere BeReal-gebruikers. Gebruikers moeten, net als bij de IG Candid Challenge, zowel de camera aan de voorkant als die aan de achterkant van hun smartphone gebruiken om een foto te kunnen maken.

Het is niet de eerste keer dat Instagram functies van concurrerende apps test of kopieert. In 2020 introduceerde het dochterbedrijf van Meta de Reels-functie, die het platform moest helpen wedijveren met TikTok. Reels zijn korte video's van ongeveer vijftien seconden die bedoeld zijn voor dansjes of acts. In 2021 introduceerde Instagram de Remix-functie. Hiermee konden reacties gefilmd worden op basis van een originele video.