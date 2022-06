Instagram: doelgroep op iPad is niet groot genoeg voor native app

Er komt voorlopig geen iPad-versie van de Instagram-app. Volgens de topman van het Facebook-zusterbedrijf is de doelgroep die een iPad zou gebruiken om Instagram te benaderen niet groot genoeg om er een prioriteit van te maken.

Instagram-topman Adam Mosseri zegt dat hij hoopt dat de app er ooit komt, maar dat het voorlopig geen prioriteit heeft. Hij doet dat in antwoord op een bericht van YouTuber MKBHD, die opmerkt dat er nog altijd geen iPad-app is voor het op beeldmateriaal gerichte sociale netwerk. Instagram bestaat al meer dan tien jaar en begon als iPhone-app.

Intussen zit de grootste doelgroep voor Instagram op Android, zo zegt Mosseri in de reeks tweets. Bovendien delen mensen het meeste via directe berichten en niet via de feed of via de stories, zo claimt de topman. Hij gebruikt geen cijfers om die bewering te staven.

Gebruikers vragen al jaren om een iPad-versie van de Instagram-app. De app werkt wel op iPads, maar is daar een opgeblazen versie van de iPhone-app die niet het hele scherm inneemt. Android heeft al jaren ingebouwde scaling, waardoor het op tablets met Android in elk geval fullscreen werkt, maar er is geen aangepaste interface voor tablets.