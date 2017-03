Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 17:06, 5 reacties • Feedback

Apple heeft Clips aangekondigd: een app voor iOS waarmee gebruikers korte video's kunnen bewerken en delen met contacten. De app biedt onder andere de functionaliteit Live Titles, waarmee spraak in tekst wordt omgezet.

De app staat los van de Camera-app van iOS en is vooral gericht op het snel kunnen 'verrijken' van korte video's met teksten, filters en emoji. Apple gaat er de concurrentie mee aan met populaire alternatieven als Snapchat en Instagram.

Gebruikers van Clips kunnen direct een video maken met de opnameknop of er een uit hun bibliotheek openen. De functie Live Titles kan vervolgens spraak analyseren en voor geanimeerde ondertiteling zorgen, synchroon met de video. Er is ondersteuning voor 36 talen. De overige drie functies zijn Filters, Overlays en Posters. Je kunt zelf geen teksten over de beelden schrijven of tekenen.

Het delen van de video's kan naar sociale media als Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Daarnaast is er de optie Smart Suggestions, waarmee Clips voorstelt de beelden te delen met Berichten-contacten. Dat doet de app op basis van herkenning van personen in de video's en contacten met wie vaak items worden gedeeld. De app komt begin april beschikbaar. Hij is compatibel met iPhones vanaf de iPhone 5s en iPads vanaf de iPad Air en iPad mini 2.