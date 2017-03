Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 17:42, 5 reacties • Feedback

Toshiba ziet geen heil meer in het uitbrengen van nieuwe harde schijven met een toerental van 15.000rpm. Dat meldt Golem op basis van gesprekken met de fabrikant tijdens de Cebit. Voor de snelle hdd's zou nog weinig plek zijn naast ssd's.

Momenteel staan er nog zes sas-schijven van Toshiba met 15.000rpm in de Pricewatch, waarvan de hoogste opslagcapaciteit 600GB bedraagt. Hogere opslagcapaciteiten zijn mogelijk, schrijft Golem, maar Toshiba ziet daar de zin niet van in. Ten opzichte van ssd's is de prijs per gigabyte niet gunstig.

Wat betreft hdd's van 10.000rpm komt er nog wel een nieuwe generatie van Toshiba. De maximale opslagcapaciteit ligt daar nu op 1,8TB en dankzij de verhouding tussen prijs, opslagcapaciteit en snelheid zou er nog een markt zijn voor deze schijven. De 7200rpm-schijven blijven nog lange tijd aangeboden, is de verwachting. Nieuwe technieken, zoals de toevoeging van helium, maken het gebruik van meer platters en dus opslagcapaciteit mogelijk.