'Toshiba brengt nog dit jaar een met helium gevulde 14TB-hdd uit'

Toshiba is van plan om op korte termijn een harde schijf met opslagcapaciteit van 14TB aan te kondigen, zo zouden medewerkers hebben laten weten. Het zou gaan om de eerste met helium gevulde harddisk van de Japanse fabrikant.

Toshiba heeft de hdd nog niet officieel aangekondigd, maar medewerkers van het bedrijf hebben de komst tijdens de Huawei Connect-conferentie in Shanghai aan The Register laten weten. De introductie zou 'erg snel' volgen, en in ieder geval dit jaar nog plaatsvinden. Specificaties van de 14TB-hdd geeft het bedrijf nog niet.

Concurrent WD kondigde eind vorig jaar 12TB- en 14TB-hdd's aan en ook Seagate gaf aan met harde schijven van 12TB, 14TB en zelfs 16TB op de markt te komen. De hoge opslagcapaciteiten zijn mogelijk door het gebruik van helium. Dat heeft een lagere dichtheid dan lucht en zorgt zo voor minder wrijving, waardoor fabrikanten meer platters in de schijven kunnen stoppen.

Toshiba heeft tot nu toe geen helium-schijf in zijn assortiment. De schijven met de hoogste opslagcapaciteit van het bedrijf zijn die in de MN-, N300- en de X300-serie, die een capaciteit van 8TB hebben.