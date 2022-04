Vol trots meldde Marvell onlangs dat het zijn vijf miljardste hardeschijfcontroller heeft geleverd; het heeft het bedrijf 25 jaar gekost om die indrukwekkende mijlpaal te passeren. Die vijf miljard controllers hebben in die periode volgens Marvells berekening 4,9 zettabyte aan dataopslag mogelijk gemaakt. Om dat in een beetje begrijpelijke termen te zetten: dat is bijna vijf miljard terabyte. Klein zijspoor: dat zou betekenen dat elke controller van de afgelopen 25 jaar gemiddeld een terabyte aan data aanstuurt. Een harde schijf uit 2001 had natuurlijk geen terabyte capaciteit, maar tegenwoordig zitten die Marvell-controllers in drives van 20TB.

Het bovenstaande lijkt te impliceren dat er elk jaar steeds meer hardeschijfcapaciteit wordt verkocht, terwijl de verkoopcijfers juist gestaag dalen. Dat doet de vraag rijzen: hoe ziet de toekomst van de harde schijf eruit? Die lijkt op het eerste gezicht niet rooskleurig; de meeste tweakers kopen immers liever een ssd dan een hdd. Ook volgens verkoopcijfers is de overgrote meerderheid van de desktops en laptops in het afgelopen jaar geleverd met een ssd in plaats van een hdd en dat lijkt alleen maar meer te worden. Het aantal verkochte ssd's was in 2020 ook bijna 30 procent hoger dan het aantal verkochte harde schijven.