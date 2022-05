Seagate demonstreert 3,5"-hdd met NVMe en PCIe 3.0-interface

Seagate heeft de eerste harde schijf met native NVMe-ondersteuning gedemonstreerd tijdens de Open Compute Project Summit. De hoop is dat hdd's en ssd's voor datacenters in de toekomst beide gebruikmaken van dezelfde NVMe-interface.

Het demomodel van Seagate maakt gebruik van een controller die ondersteuning biedt voor de SAS-, SATA- en NVMe-protocollen via een NVMe-aansluiting, zonder dat daarvoor een bridge nodig is. De NVMe-hdd werd gedemonstreerd in een 2U-server waarin twaalf 3,5"-NVMe-hdd's werden aangesloten op een PCIe-switch. De eerste versie maakte gebruik van PCIe 3.0, maar de verwachting is dat commerciële varianten PCIe 4.0 zullen ondersteunen.

Hoewel NVMe en PCIe ondersteuning bieden voor hogere snelheden dan de SATA- en SAS-protocollen, is de overstap naar NVMe-hdd's niet alleen bedoeld om hogere lees- en schrijfsnelheden te faciliteren. Met de overstap zouden hdd's en ssd's in servers dezelfde aansluitingen gebruiken, wat de hardware voor servers moet versimpelen. Zo zouden er minder componenten nodig zijn. NVMe-hdd's moeten daarmee lagere eigendomskosten en ook energiebesparingen met zich meebrengen, naast een betere schaalbaarheid en prestatieverbeteringen.

De eerste samples van Seagates NVMe-hdd's komen naar verwachting in september 2022 beschikbaar voor bepaalde klanten. Commerciële harde schijven met NVMe volgen medio 2024, meldt de fabrikant. Vooralsnog lijken de NVMe-hdd's voornamelijk bedoeld te zijn voor datacenters. Het is niet duidelijk of er op termijn ook consumenten-hdd's met NVMe-ondersteuning verschijnen.

Bron: Seagate