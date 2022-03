Seagate introduceert 20TB-versie van SkyHawk AI-hdd

Seagate kondigt een 20TB-versie aan van zijn SkyHawk AI-hdd. Deze hdd's zijn ontworpen voor video-opslag en analyse. De 20TB-hdd komt volgens Seagate deze maand nog op de markt en gaat 530 dollar kosten.

Volgens de fabrikant zijn de SkyHawk AI-hdd's met name bedoeld voor bewakingstoepassingen. De hdd's zijn ontworpen voor netwerkvideorecorders die gebruikt worden voor videoimaging en -analyse.

De 20TB-SkyHawk AI ondersteunt volgens Seagate tot 64 hd-videostreams en 32 AI-streams. De AI-kanalen worden ingezet voor het herkennen van personen, voertuigen of voorwerpen op bewakingsbeelden. De schijf is uitgerust met de ImagePerfect-firmware van Seagate. Dit moet ervoor zorgen dat er geen frameverlies is en dat de schijf bestand is tegen een zware werkbelasting.

De schijven hebben een mtbf-classificatie van twee miljoen uur en een werkbelasting van 550TB per jaar. Verder maken ze gebruik van cmr en helium. De schijf heeft een continue overdrachtssnelheid van 260MB per seconde met een cache van 256MB.

In de SkyHawk AI-lijn waren al hdd's van 18TB en kleiner beschikbaar. De fabrikant heeft ook een 'gewone' 20TB-hdd beschikbaar en zou inmiddels ook al schijven van 22TB leveren aan bepaalde klanten. Dit soort hdd's kosten doorgaans meer dan 500 euro.