Toshiba werkt aan mas-mamr-hdd's van meer dan 30TB

Toshiba en Showa Denko werken aan mas-mamr-hdd's. Dergelijke harde schijven moeten volgens de fabrikanten opslagcapaciteiten van meer dan 30TB mogelijk maken. Het bedrijf meldt nog niet wanneer zulke hdd's uitkomen.

In een persbericht melden SDK en Toshiba dat de bedrijven een opslagmedium voor mas-mamr-hdd's hebben ontwikkeld. Dat staat voor microwave assisted switching-microwave assisted magnetic recording. Die techniek wordt gebruikt om de recording tracks op de platters van hdd's te vernauwen, wat de dichtheid en daarmee de opslagcapaciteit van de schijf verhoogt.

Mas-mamr-drives zullen de huidige generatie mamr-hdd's opvolgen. Die opslagtechniek wordt momenteel al gebruikt in Toshiba's 18TB MG09-hdd's voor datacenters. Het is niet bekend over hoeveel platters deze hdd's zullen beschikken of wat de daadwerkelijke datadichtheid van de hdd's moet worden. Toshiba meldt wel dat mas-mamr moet uiteindelijk gebruikt worden in hdd's van 'meer dan 30TB'. Het bedrijf meldt ook niet wanneer de eerste van deze drives op de markt verschijnen. Vermoedelijk zullen de eerste mas-mamr-hdd's wel gericht zijn op servers en datacenters, net zoals het geval is met Toshiba's huidige mamr-schijven.

Momenteel wordt perpendicular magnetic recording nog relatief veel gebruikt in hdd's, maar de grenzen van die opslagtechniek zijn in zicht. Fabrikanten zetten daarom in op verschillende opvolgers. Naast Toshiba werkt ook Western Digital aan mamr-hdd's, hoewel dat bedrijf zich momenteel meer lijkt te focussen op energy-assisted magnetic recording, of eamr, dat ook een grotere datadichtheid mogelijk moet maken.

Een andere optie is heat-assisted magnetic recording. Toshiba en SDK geven aan dat ze momenteel ook werken aan dergelijke hamr-hdd's, oftewel heat-assisted magnetic recording. Andere fabrikanten ontwikkelen dergelijke schijven ook. Seagate is de eerste fabrikant met hamr-hdd's en verwacht in 2026 een 50TB-hdd met deze opslagtechniek uit te brengen. Het is niet bekend of Toshiba hamr als opvolger voor mas-mamr-hdd's ziet, of als gelijkwaardig alternatief.