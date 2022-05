Toshiba splitst bedrijf in tweeën en verkoopt aandelen van dochterbedrijven

Het Japanse techbedrijf Toshiba is van plan om het bedrijf in tweeën te splitsen: één bedrijf dat zich richt op infrastructure services, zoals energie, transport en accu's, en één bedrijf dat zich richt op devices, waar ook diensten, halfgeleiders en opslag onder vallen.

Dat schrijft het bedrijf in een bericht aan aandeelhouders. De twee bedrijven komen als losse entiteiten op de beurs van Tokio. Eerdere plannen om het bedrijf in drieën op te delen, konden rekenen op veel kritiek van aandeelhouders. Daarom heeft de techgigant besloten om het bedrijf in tweeën te delen en een aantal 'niet-kernonderdelen' van het bedrijf af te stoten.

Toshiba Infrastructure Service Co. zal zich richten op energiesystemen, infrastructuur, transport en de accu's en batterijen die Toshiba ontwikkelt. Ook zal het meerderheidsaandeel in geheugenchipfabrikant Kioxia Holdings Corporation hieronder vallen. Toshiba zal het aandeel in Kioxia gelijk verkopen om Toshiba-aandeelhouders tegemoet te komen. Volgens Bloomberg kan dat betekenen dat Kioxia naar de beurs gaat of dat Toshiba het aandeel verkoopt aan Western Digital. Er lopen volgens Bloomberg al langer gesprekken om Kioxia te fuseren met Western Digital.

Het andere bedrijf wordt Device Co., met daaronder de halfgeleiderproducten, de harde schijven voor datacenters en de apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Het plan is om dit bedrijf halverwege boekjaar 2023 losgetrokken te hebben van Toshiba.

Toshiba zal alle andere onderdelen en dochterondernemingen afstoten. Het gaat hierbij om zijn meerderheidsaandeel in het airconditioningbedrijf Toshiba Carrier Corporation. Dat zal worden gekocht door jointventurepartner Carrier Group voor zo'n 760 miljoen euro. Het bedrijf stopt met investeren in Toshiba Elevator and Bulding Systems Corporation en Toshiba Lighting & Technology Corporation. Ook zal het Toshiba Tec Corporation afstoten, het bedrijfsonderdeel dat zich richt op kantoorapparatuur, zoals printers.

Techradar legt uit dat het al tijden slecht gaat met Toshiba. Dit zou onder meer komen door mismanagement, een aantal schandalen en door een mislukte stap naar kernenergie, waardoor het bedrijf zijn halfgeleiderbedrijf te koop moest aanbieden.