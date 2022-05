Meta-topman Peter Thiel vertrekt 'om zich te richten op de Amerikaanse midterms'

Meta-bestuurslid Peter Thiel heeft aangekondigd te vertrekken uit het bestuur van Facebooks moederbedrijf. Thiel wil zich volgens The New York Times richten op het beïnvloeden van de Amerikaanse midtermverkiezingen en het ondersteunen van conservatieve kandidaten.

Peter Thiel is een van de langstzittende bestuursleden van Meta en een van de prominentste conservatieven in het Meta-bestuur. Hij staat erom bekend dat hij sinds 2016 openlijk aanhanger is van Donald Trump als Amerikaanse president. The New York Times schrijft dat hij nauwe banden heeft met een aantal prominente Republikeinen en conservatieven en onder meer verantwoordelijk was voor het opzetten van een privédiner tussen Meta-ceo Mark Zuckerberg en Donald Trump. Sindsdien heeft Thiel volgens The New York Times veel invloed gehad op het beleid van Facebook rond politieke advertenties en het beleid rond het aanpakken van aanstootgevende en foutieve posts van Trump op het platform.

Thiel stopt volgens The New York Times bij Meta om zich te gaan richten op het beïnvloeden van de midtermverkiezingen in november dit jaar. Hij zal zijn tijd gaan steken in het steunen van een aantal conservatieve kandidaten die de politieke agenda uitdragen van voormalig president Trump. In het afgelopen jaar is Thiel een van de grootste donoren geworden van de Republikeinse partij. Hij stak 10 miljoen dollar in de campagnes van senaatskandidaten Blake Masters en J.D. Vance.

Durfinvesteerder Peter Thiel zit al in het bestuur van Facebook sinds 2005, toen het nog een kleine start-up was, en hij was een van de eerste investeerders in het bedrijf. Ook is hij een van de belangrijkste raadgevers van Zuckerberg. Thiel verdiende zijn geld als medeoprichter van PayPal en Palantir Technologies.