Meta wil realtime AI-vertaalsoftware voor 'honderden talen' maken

Meta werkt aan realtime vertaalsoftware die volgens het bedrijf moet werken voor 'iedereen in de wereld'. Dat meldt Meta-ceo Mark Zuckerberg tijdens een presentatie waarin het bedrijf zijn AI-plannen uiteenzet. Het is niet bekend wanneer die software moet verschijnen.

Meta meldt dat het bedrijf aan twee vertaalprojecten werkt. Het bedrijf noemt een 'No Language Left Behind'-project, waarmee Meta een AI-model wil ontwikkelen dat talen kan leren waarvan weinig schriftelijke voorbeelden zijn, zoals talen die primair worden gesproken. Het bedrijf noemt daarbij voorbeelden als Asturisch, Luganda en Urdu. Vertaalsoftware maakt doorgaans gebruik van geschreven hulpbronnen bij het leren van een taal.

Daarnaast werkt Meta naar eigen zeggen aan 'universele vertaalsoftware', die in real time 'honderden talen' onderling speech-to-speech moet kunnen vertalen, zonder dat deze eerst getranscribeerd moeten worden. Het bedrijf zegt dat veel huidige vertaalsoftware spraakvertalingen eerst omzet in tekst voordat deze daadwerkelijk vertaald worden.

Meta schrijft onder meer dat de vertaalsoftware ten goede zou komen aan zijn eigen producten. Het bedrijf noemt in zijn blogpost dat de software gebruikt kan worden door AR-brillen om realtime gesprekken te vertalen, bijvoorbeeld op een markt in het buitenland. Het bedrijf spreekt ook over realtime vertalingen in virtuele ruimtes in de metaverse. Meta meldt echter niet wanneer deze software klaar moet zijn voor gebruik en deelt ook geen roadmap. Het bedrijf zegt alleen dat het 'vooruitgang boekt'.

Meta werkt al langer aan AI-modellen en vertalingen. Het bedrijf maakt daarvoor bijvoorbeeld gebruik van Laser, een opensourcetoolkit voor taalverwerking die momenteel 'meer dan 125 talen' omvat. Meta zegt deze toolkit te hebben uitgebreid met spraakmogelijkheden om de software te maken. Het bedrijf spreekt ook over CoVoST 2, een dataset met 22 talen die voornamelijk worden gesproken. Recent bouwde het bedrijf ook een supercomputer, die op termijn 16.000 Nvidia A100-gpu's moet bevatten en gebruikt wordt voor AI-werk. Het bedrijf gaf eerder al aan die supercomputer te gebruiken voor spraakherkenning en analyse van spraak en tekst.

Meta deed de aankondiging tijdens een online Meta-evenement dat is gericht op AI. Daar toonde het bedrijf ook een prototype waarmee gebruikers VR-werelden kunnen maken op basis van beschrijvingen.