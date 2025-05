Google verbetert text-to-speech in Android met 'duidelijkere stemmen'

Google heeft de Speech Services van Android verbeterd, waardoor Android-apps die Googles tekst-naar-spraakdienst gebruiken, nu 'natuurlijkere en duidelijkere' stemmen moeten hebben. De komende weken krijgen alle 67 talen de upgrade.

De tekst-naar-spraakdiensten in Speech Services hebben een nieuw spraakmodel en nieuwe spraaksynthesizer gekregen, schrijft Google. Daardoor moeten de stemmen helderder overkomen. De nieuwe stemmen klinken minder robotachtig dan de oude stemmen en meer natuurlijk, stelt het bedrijf. Met de update krijgt de standaard Amerikaanse stem daarnaast nieuwe sprekersdata, waardoor deze volgens Google 'drastisch' anders klinkt dan voorheen.

Ontwikkelaars en gebruikers hoeven voor de verbeterde stemmen niets te doen. De vernieuwde Speech Services worden over de komende weken uitgerold naar alle gebruikers met een 64bit-apparaat. Alle 421 ondersteunde stemmen, verspreid over 67 talen, krijgen met de update verbeterde stemmen. In een blogpost geeft Google met enkele voorbeelden de verschillen aan.