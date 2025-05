EufyCam 3-beveiligingscamera krijgt 4k-sensor, zonnepaneel en gezichtsherkenning

Anker-merk eufy heeft met de eufyCam 3 een nieuw beveiligingscamerasysteem geïntroduceerd. De camera kan in 4k-resolutie opnemen en krijgt een zonnepaneel om het verwisselen van de accu overbodig te maken. Ook ondersteunt de camera gezichtsherkenning.

Het nieuwe beveiligingscamerasysteem bestaat uit de eufyCam 3 en de HomeBase 3. Die HomeBase 3 is een centrale hub waar de camera's mee verbinden. De eufyCam 3-camera's hebben een resolutie van 3840x2160 pixels. De camera's hebben een infraroodsensor en kunnen nachtzichtbeelden in kleur tonen, met een maximale afstand van acht meter met de ingebouwde schijnwerper aan. Die lamp kan maximaal 100 lumen produceren.

EufyCam 3 krijgt een 13.400mAh-accu waarmee de camera's tot een jaar lang kunnen werken. De nieuwe bewakingscamera's krijgen een geïntegreerd zonnepaneel mee. Dagelijks twee uur zonlicht zou genoeg zijn om de accu's opgeladen te houden. De camera's zijn IP67-gecertificeerd en hebben een speaker en een microfoon.

De HomeBase 3 heeft een soc met vier ARM Cortex A55-kernen en 1GB-geheugen. De hub krijgt ook een neural processing unit die 1 TOPS kan verwerken. De hub heeft twee USB-poorten, een 1Gbit/s-lanpoort en een SATA 3.0-interface. Laatstgenoemde kan gebruikt worden om een 2,5"-opslagmedium te installeren, om de ingebouwde opslag te vergroten met maximaal 16TB. Standaard krijgt de hub 16GB opslag, wat genoeg zou zijn voor maximaal drie maanden aan opnames. Deze opslag is versleuteld, stelt eufy.

Nieuw aan de HomeBase 3-bewakingscamerahub is het gebruik van kunstmatige intelligentie om beelden te verwerken en zo te kunnen herkennen wat er op de beelden te zien is. Deze zelflerende AI, die eufy BionicMind noemt, zou 'uiteindelijk' met 99 procent zekerheid verschillende mensen, dieren en objecten moeten kunnen herkennen. BionicMind zou gezichten, menselijke vormen, lichaamsposities, verschillende types objecten 'en zelfs menselijk gedrag' moeten kunnen herkennen.

Om dit te doen, analyseert BionicMind data die via de eufyCams bij de HomeBase 3 naar binnenkomen. Eufy benadrukt dat de verwerkingen op de HomeBase 3 gebeuren en niet op eufy-servers. Er is ook geen abonnement nodig voor deze functie. Eufy-klanten hebben daardoor de volledige controle over wie toegang heeft tot de data, stelt het bedrijf. BionicMind moet gebruikers beelden laten classificeren en categoriseren op basis van familie, vrienden en huisdieren. Het bewakingssysteem kan ook de gebruiker inlichten als een onbekend persoon op de camerabeelden te zien is. De data en beelden zijn te bekijken in eufy's Security-app.

HomeBase 3 wordt 'in de toekomst' compatibel met eerdere eufy-producten, waaronder de Video Smart Lock, Video Doorbell Dual en de Floodlight Cam 2 Pro. De HomeBase 3 is nu in Duitsland te koop als bundel met twee eufyCam 3-camera's. Deze bundel kost 549 euro. Of en wanneer de camera's ook naar de Benelux komen, is niet duidelijk.