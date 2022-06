Eufy-gebruikers kunnen camerabeelden van andere gebruikers inzien door bug

Smarthomedienst Eufy heeft last van een ernstige bug waarmee het mogelijk is om livebeelden en opnames van andere gebruikers te zien. Sommige gebruikers lijken de volledige controle te hebben over het account van anderen.

Het probleem werd voor het eerst gespot door verschillende gebruikers op Reddit. Die merkten op dat ze in hun app plotseling beelden van andere gebruikers konden zien. Ze lijken daarbij toegang te hebben tot de volledige gebruikersaccounts van andere gebruikers. Dat betekent dat ze live kunnen meekijken met de camera's van Eufy-gebruikers, maar ook opgeslagen beelden kunnen bekijken. Camera's zijn bovendien van een afstand te bedienen, bijvoorbeeld door ze van positie te veranderen. Ook is het mogelijk app-instellingen te veranderen. Daarbij is het e-mailadres van de ingelogde gebruiker te zien.

De problemen leken aanvankelijk vooral voor te komen bij Australische en Nieuw-Zeelandse gebruikers, maar inmiddels melden ook meerdere internationale gebruikers zich met het probleem. Voor sommige gebruikers lijkt het te werken om uit en weer in te loggen, maar anderen merken op dat ze dan alsnog de verkeerde videofeeds te zien krijgen. De problemen lijken alleen voor te komen bij cameragebruikers, en niet bij gebruikers van andere Eufy-smarthomeproducten.

Update: Eufy schrijft op zijn website dat het gaat om een bug die tijdens een serverupgrade ontstond, maar het bedrijf geeft er verder geen details over. De bug zou anderhalf uur na het ontstaan zijn gerepareerd, maar dat komt niet overeen met wat sommige gebruikers zeggen: die zeggen zeker drie uur last te hebben gehad van het lek.