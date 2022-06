HBO Max-eigenaar WarnerMedia fuseert met Discovery vanwege streamingdiensten

AT&T gaat bedrijfsonderdeel WarnerMedia afsplitsen, zodat dit kan fuseren met Discovery Inc. Dit gefuseerde bedrijf wordt daarmee eigenaar van streamingdiensten als HBO Max en discovery+. Het lijkt er vooralsnog niet op dat die streamingdiensten zelf ook gaan fuseren.

AT&T schrijft dat het gefuseerde bedrijf zich beter kan richten op streamingdiensten door de krachten van WarnerMedia en Discovery te bundelen. Ook zou het gecombineerde bedrijf zo interessanter zijn voor investeerders en kan AT&T zich volledig focussen op het leveren van netwerkproviderdiensten.

Met de transactie wordt volgens AT&T 'WarnerMedia's bibliotheek van populaire series en films gecombineerd met Discovery's wereldwijde voetafdruk en regionale expertise'. Die bewoordingen lijkt ernaar te hinten dat de streamingdiensten van de twee bedrijven ook gecombineerd zouden kunnen worden, al wordt niet concreet in het bericht genoemd dat de twee bedrijven dit daadwerkelijk gaan doen. Wel zegt AT&T dat het nieuwe bedrijf meer zal kunnen investeren in originele content voor de streamingdiensten.

Onder WarnerMedia vallen meerdere film- en tv-productiestudio's als Warner Bros., Cartoon Network, HBO en CNN, maar ook de game-uitgever Warner Bros. Interactive Entertainment, ook wel bekend als WB Games. Deze uitgever zal voor zover bekend ook met Discovery gaan fuseren. Onder Discovery vallen tv-kanalen als Discovery Channel, TLC en Eurosport. Discovery's streamingdienst discovery+ is sinds januari in Nederland beschikbaar en bevat programma's van de eerder genoemde Discovery-kanalen. HBO Max moet in de tweede helft van 2021 in Europa verschijnen.

Een naam van het nieuwe bedrijf wordt nog niet genoemd. AT&T-aandeelhouders krijgen 71 procent van het gefuseerde bedrijf in handen, Discovery-aandeelhouders krijgen 29 procent. Daarnaast krijgt AT&T 43 miljard dollar. AT&T maakte in 2016 bekend TimeWarner, zoals WarnerMedia destijds heette, voor 85,4 miljard dollar te willen overnemen.