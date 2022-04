HBO Max komt in 2022 naar Nederland

Streamingdienst HBO Max verschijnt in 2022 in Nederland. Dat heeft het pas geopende Nederlandstalige Twitter-account bekend gemaakt. Volgend jaar moet er meer informatie komen over welke films en series er vanaf release te zien zullen zijn.

HBO-series zijn in Nederland nu alleen nog te bekijken met een abonnement bij Ziggo. Door een deal met WarnerMedia heeft VodafoneZiggo de rest van 2021 nog het alleenrecht om HBO-content in Nederland uit te zenden. Of de HBO-series vanaf volgend jaar helemaal verdwijnen van Ziggo, is niet bekend. HBO Max bevat onder meer de HBO-series The White Lotus, Game of Thrones en Chernobyl. Ook heeft HBO Max originals, zoals Love Life, Gossip Girl en Raised By Wolves. Sommige van die series worden momenteel internationaal uitgezonden door andere streamingdiensten. Zo is de volwassen animatieserie Close Enough in Europa een Netflix Original, terwijl het in Amerika een Max Original is.

HBO Max werd in 2020 in de Verenigde Staten uitgebracht. Eerder werd aangekondigd dat de streamingdienst in 2021 ook naar een aantal Europese landen zou komen, maar Nederland hoorde daar niet bij. Hoeveel de streamingdienst moet gaan kosten wanneer het in 2022 verschijnt, is nog niet bekend gemaakt. Volgens het Nederlandse Twitter-account van HBO Max komt er volgend jaar meer info.