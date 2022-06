Ziggo neemt volgend jaar afscheid van meeste HBO-series en -films

Het was al bekend dat HBO zijn eigen streamingdienst gaat aanbieden vanaf 2022. Dat heeft ook gevolgen voor de deal tussen Ziggo en HBO. De meeste series en films van HBO verdwijnen uit het assortiment van Ziggo per 1 januari 2022.

Op zijn website heeft Ziggo aangekondigd dat de meeste HBO-series en films straks niet meer via zijn abonnementen worden aangeboden. Slechts een aantal HBO-series zal in 2022 nog verschijnen via Ziggo, maar Ziggo schrijft dat ook deze series 'tijdelijk' te zien zullen zijn. Op de pagina is een lijst met items te vinden die nog te zien zijn vanaf 1 januari 2022.

In oktober kondigde HBO al HBO Max aan voor Nederland. Het abonnement laat leden onbeperkt naar HBO-series en -films kijken. Op dat moment was nog niet duidelijk wat er ging gebeuren met de deal met Ziggo, die op dit moment als enige series en films van HBO aanbiedt in Nederland.

De afspraak tussen Ziggo en HBO loopt nog tot eind 2021. Vanaf 1 januari 2022 kun je de meeste series en films niet meer via het Ziggo-abonnement bekijken, waaronder grote series als Game of Thrones, Westworld en Succession.

Ziggo breidt het aanbod van zijn Movies & Series (X)L-pakket wel uit met series en films vanuit het ViacomCBS-aanbod. Hieronder vallen onder andere series als Californication, Dexter en Ray Donovan. Ziggo belooft snel meer bekend te maken over het nieuwe aanbod dat beschikbaar komt.