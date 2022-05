Aantal Vodafone-abonnees stijgt met 45.000, aantal Ziggo-klanten blijft dalen

In het afgelopen kwartaal is Ziggo in totaal 9100 internetklanten kwijtgeraakt en heeft Vodafone er 45.000 mobiele abonnees bijgekregen. Op jaarbasis heeft Ziggo 35.000 internetklanten minder en zijn er 228.000 Vodafone-abonnees bijgekomen.

VodafoneZiggo ziet al langer het aantal vaste klanten verminderen, al zijn er in het laatste kwartaal wel minder klanten vertrokken dan het kwartaal daarvoor. In het laatste kwartaal van 2021 vertrokken er 9100 internetklanten bij het bedrijf en het kwartaal daarvoor ging het om 14.000 klanten. Ziggo heeft nu 3,33 miljoen vast-internetklanten. De provider geeft niet aan waarom de klanten zijn vertrokken, maar zei eerder last te hebben van de concurrentie van glasvezelaanbieders.

Op dit moment heeft 73 procent van Ziggo's klanten toegang tot een abonnement met een downloadsnelheid van 1Gbit/s. Dit jaar nog moet heel Nederland toegang krijgen tot dit abonnement. Het bedrijf zegt daarnaast dat 1,2 miljoen klanten SmartWifi-pods hebben.

Ziggo verloor niet alleen internetklanten, maar ook tv- en telefoonklanten. Daardoor heeft Ziggo nu 3,74 miljoen klanten. Dat is bijna 100.000 minder dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal verloor Ziggo 24.900 tv-klanten en 59.900 telefoonklanten. Vaste diensten leverden VodafoneZiggo in het afgelopen kwartaal ook minder omzet op; die daalde in vergelijking met een jaar eerder met 1,9 procent tot 517,5 miljoen euro.

Mobiele diensten leverden VodafoneZiggo wel meer omzet op; die steeg met 4,2 procent tot 233,1 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Het aantal abonnees steeg met 44.900 tot 4,99 miljoen. Het aantal prepaidklanten zakte wel: met 7200 klanten tot 380.300 klanten. 1,49 miljoen huishoudens hadden zowel een mobiel als een vast abonnement; dit komt volgens het bedrijf neer op 2,47 miljoen simkaarten.

VodafoneZiggo had in het afgelopen kwartaal een totale consumentenomzet van 754,9 miljoen euro, 0,1 procent minder dan een jaar eerder. De ebitda, of het bedrijfsresultaat, steeg met 5,1 procent tot 482,8 miljoen euro.