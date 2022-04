Ziggo test kleine settopbox zonder coax-aansluiting

Ziggo is begonnen met het testen van de Mediabox Next Mini, zo blijkt uit foto's die Tweakers heeft ontvangen. Dat is een kleine settopbox met de functionaliteit van een Mediabox Next, maar dan zonder coax-aansluiting. Het apparaat biedt televisie via IP.

Het gaat om een Ziggo-variant van de Mini TV Box van moederbedrijf Liberty Global, zo blijkt uit de foto's die Tweakers heeft ontvangen. Ziggo bevestigt de test tegenover Tweakers. "Daarbij bouwen wij voort op de bestaande succesvolle functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de mediaboxen. De mediabox die op dit moment getest wordt, biedt een vergelijkbare tv-ervaring als de Mediabox Next", zegt woordvoerder Vera Linke. Dat er een test zou komen, was al bekend sinds de zomer van vorig jaar.

Ziggo wil geen exacte specs delen. "De mediabox die getest wordt, is kleiner, duurzamer en levert tv over IP. Het gaat om een test in een verkennende fase en er is daarom nog weinig concrete informatie beschikbaar."

De Next Mini uit de foto's is via HDMI met de tv te verbinden, terwijl de stroom binnenkomt via een micro-USB-poort. Dat is maximaal 7W, maar de meegeleverde adapter levert maximaal 5W. De internetverbinding loopt via wifi of ethernet. De adapter heeft een ingebouwde ethernetpoort; die zit niet op het kastje zelf. De verbinding met de afstandsbediening verloopt via bluetooth. Hij is met klittenband op de achterkant van de tv te bevestigen.

Liberty Global biedt het kastje al enige tijd aan in Polen via zijn merk UPC. Daar heet het de UPC TV 4K Box. Het is onbekend hoeveel gebruikers in de test zitten en wanneer Ziggo de kleinere coax-loze settopbox aan meer klanten wil aanbieden.