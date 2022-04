Ziggo schakelt halverwege augustus analoge radio uit in Den Haag en Flevoland

Ziggo gaat op 17 augustus analoge radio afsluiten in de regio Den Haag en in Flevoland. Gebruikers moeten voor die tijd overgestapt zijn naar digitale radio via de kabel. Eind 2021 moet heel Nederland overgestapt zijn op digitale radio.

Ziggo-klanten in de regio Den Haag en in Flevoland, met uitzondering van Urk en de Noordoostpolder, moeten vanaf 17 augustus overstappen van analoge radio naar digitale radio via de kabel. Daarover hebben ze deze week een brief gekregen met instructies hoe ze moeten overstappen. Op 24 februari begon Ziggo met de landelijke overstap in de regio Capelle aan den IJssel. Eind 2021 moet heel Nederland overgestapt zijn.

Door het verwijderen van analoge radio komt er frequentieruimte op de kabel vrij. Het gaat om de ruimte tussen 87,5 en 107,9MHz, legde Ziggo eerder uit. Gebruikers die naar analoge radio via de kabel luisteren, kunnen op radiofrequentie 98,8MHz afstemmen, waar een boodschap van Ziggo te horen is. Ziggo zou de frequentieruimte die vrijkomt, kunnen gebruiken om de uploadsnelheid van kabelinternet te verhogen, maar of en wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Ziggo gaat klanten die moeite hebben om over te stappen, helpen bij de overstap. Daarvoor heeft het onder andere een campagne opgezet met uitleg. Klanten kunnen voortaan naar radio luisteren via de tv of mediabox of met een digitale radio-ontvanger. Willen ze via de ether luisteren, dan hebben ze een FM-antenne nodig. Als klanten die niet hebben, kunnen ze die gratis bestellen bij Ziggo of in winkels van Vodafone of Ziggo ophalen. Klanten gaan niet meer betalen voor de overstap naar digitale radio.