ACM onderzoekt of toegang tot KPN- en Ziggo-netwerken gereguleerd moet worden

De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt of toegang tot vaste telecomnetwerken gereguleerd moet worden. Deze toegang was al gereguleerd, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven trok hier in maart vorig jaar een streep door.

Naast de vraag of toegang tot vaste telecomnetwerken gereguleerd moet worden, gaat de ACM ook onderzoeken op welke manier deze toegang dan gereguleerd zou moeten worden. De autoriteit verwacht in het najaar een ontwerpbesluit te kunnen publiceren, waarop telecomaanbieders weer kunnen reageren. Daarna neemt de ACM een definitief besluit.

De ACM start dit onderzoek nadat het de afgelopen maanden onderzocht of consumenten en bedrijven 'kunnen profiteren van een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor hun internet, televisie, vaste telefonie en dataverbindingen'. Daarnaast keek de ACM naar de jaarlijkse prijsverhogingen van telecombedrijven, waarbij die verhoging tegenover gemaakte kosten en de geleverde kwaliteit werd gezet. De ACM keek ook specifiek naar welke tarieven en voorwaarden KPN nu rekent aan concurrenten die toegang willen hebben tot KPN's koper- en glasvezelnetwerken.

Op basis van dit onderzoek zegt de ACM een 'risico' te zien dat de toegangsvoorwaarden van KPN het voor concurrenten 'moeilijker kunnen gaan maken om te concurreren'. In de toekomst zou dit kunnen leiden tot hogere prijzen voor consumenten en bedrijven. Hogere prijzen zouden er weer voor kunnen zorgen dat minder mensen een snel internetabonnement afnemen, stelt de ACM.

Toegang tot het vaste netwerk van KPN was jarenlang gereguleerd; de ACM wilde dit ook voor VodafoneZiggo laten gelden. Begin 2020 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven echter dat dit niet gegrond was. Volgens het CBb had de ACM niet genoeg bewezen dat KPN en VodafoneZiggo een aanmerkelijke marktmacht hebben op het gebied van internetdiensten of bundels met internetdiensten als ze hun netwerken niet openstellen. Tweakers schreef destijds een achtergrondartikel over deze kwestie.

De uitspraak betekende dat telecomaanbieders zonder eigen landelijk vast netwerk geen recht op toegang meer hebben tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo tegen gereguleerde voorwaarden. VodafoneZiggo trok toegang tot zijn netwerken in; KPN paste zijn toegangsvoorwaarden aan. Op basis van de uitspraak werd een wetsvoorstel opgesteld die de ACM meer bevoegdheden zou geven om deze toegang te kunnen reguleren.