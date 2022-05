ACM: meer dan de helft van Nederlandse huishoudens heeft toegang tot glasvezel

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er volgens de Autoriteit Consument & Markt 220.000 nieuwe glasvezelaansluitingen bijgekomen in Nederland. Daarmee hebben nu 4,1 miljoen van de 8 miljoen huishoudens toegang tot glasvezel.

De versnelde aanleg van glasvezel die de ACM begin dit jaar constateerde, blijft doorzetten, schrijft de toezichthouder in zijn Telecommonitor. Het aantal van 220.000 nieuwe aansluitingen is 20.000 stuks hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Lang niet alle huishoudens die toegang hebben tot glasvezel, nemen ook daadwerkelijk een abonnement af. Volgens het ACM-kwartaalrapport zijn er nu 1,8 miljoen huishoudens die een glasvezelinternetabonnement hebben.

Het aantal huishoudens met een internetabonnement via de kabel bleef stabiel op 3,5 miljoen. De groei van glasvezel gaat ten koste van internet via het kopernetwerk; het aantal dsl-abonnementen daalde met 15.000 tot zo'n 2,3 miljoen. Er is in het tweede kwartaal niets gewijzigd in het marktaandeel van de internetaanbieders. VodafoneZiggo is volgens de ACM met 40 tot 45 procent de grootste, gevolgd door KPN met 35 tot 40 procent en T-Mobile staat op plek drie met 5 tot 10 procent marktaandeel.

309 petabyte mobiele data

In het rapport staan ook cijfers over mobiele aansluitingen. In het tweede kwartaal waren er 22,6 miljoen simkaarten actief. Dat is 1,4 procent meer dan in het eerste kwartaal. Het mobiele dataverbruik steeg met 16 procent tot 309 petabyte. Het aantal verstuurde sms'jes daalde met 7 procent tot 560 miljoen stuks en het aantal belminuten nam ook met 7 procent af, tot 12,2 miljard.