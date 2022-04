Glasvezelnetwerk van KPN en APG staat per 1 oktober open voor andere providers

Glaspoort, de joint venture van KPN en APG, begint op 1 oktober met de Wholesale Breedband Toegang voor zijn glasvezelnetwerk. Vanaf dan kunnen ook andere partijen glasvezelaansluitingen bestellen. APG is de pensioenuitvoerder van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Glaspoort schrijft dat het op zijn open glasvezelnetwerk wholesaletoegang biedt met snelheden van 100Mbit/s tot maximaal 1Gbit/s. Het bedrijf zegt dat er inmiddels sprake is van een 'footprint' van 30.000 aansluitingen. Dat is nog een bescheiden aantal, maar Glaspoort wil uiteindelijk een miljoen huishoudens en bedrijven aansluiten op het eigen netwerk.

Tijdens de bekendmaking van de oprichting van de joint venture eerder dit jaar, gaven de twee partijen aan dat het initiatief moeten leiden tot een versnelde uitrol van meer dan 900.000 aansluitingen. Door Glaspoort, en dus de samenwerking met APG, zouden 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven sneller glasvezel moeten krijgen dan anders het geval zou zijn geweest. Daar is een investering van ruim 1 miljard euro mee gemoeid. Later spraken KPN en APG over een vergrote reikwijdte van 750.000 huishoudens en 225.000 bedrijven.

Dit jaar zouden in ieder geval 70.000 glasvezelverbindingen gerealiseerd moeten worden. Het idee is dat de meer dan 700.000 huishoudens voor eind 2026 zullen beschikken over een glasvezelverbinding als vervanging voor koper. Het gaat dan bijvoorbeeld om dorpen als Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster.

De samenwerking tussen KPN en APG werd in mei goedgekeurd door de ACM. Concurrenten van KPN waren kritisch en hadden zorgen over de samenwerking. De toezichthouder stelde echter dat de samenwerking tussen KPN en APG 'de concurrentie bij de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken in Nederland niet zal verminderen'. Verder vond de ACM het positief dat het netwerk ook wordt opengesteld voor andere providers; KPN wordt wel de hoofdhuurder van het netwerk.