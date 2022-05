Brancheverenigingen willen met coronageld 20.000 huizen op internet aansluiten

Brancheverenigingen NLdigital en NLconnect willen dat Nederland geld uit het Europese Coronaherstelfonds gebruikt om twintigduizend huishoudens op internet aan te sluiten. Het gaat om de laatste huishoudens die in Nederland nog geen breedbandverbinding in huis hebben.

De Nederlandse providers en ict-bedrijven die zich onder NLdigital en NLconnect hebben verzameld, schrijven dat 'iedereen in Nederland toegang moet hebben tot snel internet'. De organisatie pleit ervoor om geld vrij te maken voor 'een snelle, vaste breedband-internetverbinding' voor twintigduizend huishoudens die dat momenteel nog niet hebben. Dat zijn huizen die slecht bereikbaar zijn en afgelegen liggen.

Om dat voor elkaar te krijgen, willen de organisaties deels gebruikmaken van het Europese Herstelfonds. Dat is een subsidie- en leningsfonds van 750 miljard euro. Europese lidstaten kunnen daar aanspraak op maken om herstelplannen op te stellen voor na de coronacrisis. De Rijksoverheid noemt zelf 'investeringen in infrastructuur' als mogelijke optie. Nederland heeft als enige land nog geen definitieve begroting bij de Europese Unie heeft ingeleverd, omdat het kabinet demissionair is.

NLdigital pleit voor een deel van het geld uit het Herstelfonds. "Brussel geeft de Nederlandse politiek via het Europees Herstelfonds een niet te missen kans, maar dan moeten we nu de aanvraag doen. Anders is er te weinig tijd." Daarnaast is de industrie zelf bereid 'substantieel mee te investeren'. "Het onrendabele deel kan betaald worden met geld uit het Herstelfonds", schrijven de organisaties.

De organisaties hebben inmiddels een voorstel gedaan bij het ministerie van Economische Zaken. Het is niet bekend wat er in dat voorstel staat. Zo is niet duidelijk hoeveel geld de branche nodig denkt te hebben, en hoe de verdeling is tussen eigen investeringen en geld uit het Herstelfonds. NLdigital was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.