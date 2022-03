Diverse kleine Nederlandse providers zenden EK voetbal ook uit in 4k met hdr

Naast Ziggo en KPN zendt ook een aantal kleinere Nederlandse providers het komende EK voetbal uit in een 4k-resolutie met high dynamic range. Het gaat om TriNed, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabeltex, Breedband Helmond, Open Fiber en Jonaz.

Branchevereniging NL Connect schrijft dat deze providers het tijdelijke kanaal NPO1 4K gaan doorgeven aan hun televisieabonnees. Het gaat om een resolutie van 3840x2160 pixels met 50 beelden per seconde en de ondersteuning van de hdr-standaard Hybrid Log-Gamma.

Dat komt geheel overeen met de manier waarop KPN en Ziggo het EK voetbal gaan doorgeven. Er lijkt wel een klein verschil te zijn ten aanzien van het geluid. Ziggo biedt de zender enkel aan in combinatie met Stereo MPEG-1 audio layer 2, terwijl de kleinere providers volgens NL Connect zowel een MPEG2-als Dolby Digital 5.1-signaal meesturen. Het is nog onduidelijk wat KPN wat het geluid betreft gaat aanbieden.

KPN moet nog nadere details bekendmaken over zijn doorgifte van NPO1 in 4k-resolutie, maar het lijkt erop dat deze provider ook komt met een speciale zender waarbij NPO1 in 1080p-resolutie en hdr wordt uitgezonden. Deze komt waarschijnlijk naast de zender met 4k en hdr. Dit lijkt een oplossing om ook abonnees zonder de VIP5202- of ZXV8001-ontvanger de mogelijkheid te geven om in een betere kwaliteit naar de voetbalwedstrijden te kunnen kijken. Alleen die twee KPN-ontvangers maken het kijken naar de 4k-zender mogelijk. Ziggo komt alleen met de 4k-zender en daarbij is vereist dat klanten een Mediabox Next-ontvanger hebben.