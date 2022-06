Ziggo geeft EK Voetbal in 4k met hdr door via NPO1 met Mediabox Next

Ziggo gaat wedstrijden van het EK Voetbal die via NPO1 uitgezonden worden, in 4k-resolutie met hdr doorgeven. Klanten dienen naast een 4k-tv een Mediabox Next te hebben om de wedstrijden in deze resolutie te kunnen zien.

Ziggo geeft alleen de EK-voetbalwedstrijden die via NPO1 uitgezonden worden door in de 4k-resolutie. Als er gelijktijdige wedstrijden op NPO3 uitgezonden worden, zijn deze niet in die resolutie te ontvangen. Voor de 4k-ontvangst is een Mediabox Next vereist. Ziggo-klanten die die nog niet hebben, dienen over te stappen naar een TV Max-pakket om deze te verkrijgen. Het goedkoopste abonnement dat met dit pakket is te combineren is Internet Start & TV Max, dat per maand 73,90 euro kost en dan een downloadsnelheid van 75Mbit/s biedt.

De doorgifte van het 4k-signaal verloopt op 50fps met een bitrate van 20Mbit/s via DVB-C en met hlg als hdr-formaat. Ondersteuning voor HDR10, HDR10+ of Dolby Vision is er dus niet. Op het vlak van audio blijft de ondersteuning steken op stereo; er is geen ondersteuning voor surroundformaten. Bij de ontvangst van de wedstrijden op NPO1 in 4k kunnen gebruikers op dat kanaal geen teletekst of beschrijvende audio ontvangen, omdat Ziggo die functionaliteit niet doorgeeft. Alle andere programma's op de NPO1-4k-zender worden opgeschaald naar 4k-resolutie. Het reguliere NPO1 in hd-resolutie gaat voor Mediabox Next-klanten naar kanaal 999.

Ziggo geeft ook Formule 1 in 4k-resolutie door, maar daar stopt het bedrijf per 2022 mee, omdat het de uitzendrechten dan niet meer heeft. KPN heeft nog niet aangekondigd of het de wedstrijden van het EK Voetbal op NPO1 in 4k gaat doorgeven.

Update, 15.23: Ziggo gaf eerder aan dat het binnen het jaarcontract mogelijk is na afname van een TV Max-abonnement te downgraden naar TV Complete, met behoud van een Mediabox Next.