Nieuwe renders geven meer details Google Pixel 6 met plat 6,4"-scherm

Er zijn nieuwe renders veschenen van de aanstaande Google Pixel 6, die meer inzicht geven in het uiterlijk en een deel van de specs van de Pixel 6. De telefoon krijgt een 6,4"-scherm met platte randen en ondersteunt draadloos laden.

De beelden komen van de notoire leak Steve Hemmerstoffer van OnLeaks en tonen cad-renders van hoe de aanstaande Pixel eruit moet komen te zien. Donderdag publiceerde dezelfde bron al beelden van de Pixel 6 Pro. Deze beelden volgen op eerder getoonde renders van YouTuber Jon Prosser, die waren gemaakt op basis van foto's die hij te zien gekregen heeft. De nieuwe afbeeldingen bevestigen het ontwerp.

De Pixel 6 heeft in tegenstelling tot zijn grotere broer de Pixel 6 Pro twee camera's op een uitstekend camera-eiland dat over de hele breedte van de telefoon valt. De telefoon heeft een verhouding van 158,6mm bij 74,8mm en is 8,9mm dik met een 6,4"-scherm met platte randen. Dit is in tegenstelling tot de Pixel Pro 6, die een 6,7"-scherm met afgebogen randen heeft. Het deel van het camera-eiland is bij de Pixel 6 11,8mm dik.

91Mobiles, dat de beelden van OnLeaks als eerste toonde, meldt dat de Pixel daarnaast een centrale punchhole-camera in het scherm heeft en voorzien is van een in-display vingerafdrukscanner, draadloos laden en twee neerwaarts gerichte luidsprekers aan de onderkant voor stereogeluid. Eerder werd al bekend dat de nieuwe Pixel-telefoons waarschijnlijk een door Google zelfontwikkelde soc krijgt.