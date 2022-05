OnLeaks deelt renders en specificaties Motorola Edge 20

OnLeaks publiceert renders van de aankomende Motorola Edge 20. Het toestel zou een camera-eiland met drie lenzen krijgen. De standaardvariant in de Edge 20-serie krijgt een 6,7"-scherm, relatief grote schermranden en een punchhole-camera.

De renders zijn afkomstig van Pricebaba, in samenwerking met de bekende leaker OnLeaks. OnLeaks publiceert regelmatig correcte renders van onaangekondigde smartphones, die hij maakt op basis van CAD-tekeningen.

OnLeaks benadrukt dat de schermrand aan de onderkant van het toestel wat groter zou zijn dan dat op de renders te zien is. De Motorola Edge 20 zou afmetingen hebben van ongeveer 169,1x75,5x11,6mm, inclusief camera-eiland. OnLeaks meldt daarbij dat de primaire camera een resolutie van 108 megapixel krijgt, terwijl de tweede en derde camerasensoren een resolutie van respectievelijk 16 en 8 megapixel krijgen.

De Motorola Edge 20 krijgt volgens dezelfde bron een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het paneeltype is onbekend. Verder zou de smartphone een Qualcomm Snapdragon 778G-soc, 6GB of 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslagruimte krijgen. Het toestel wordt naar verluidt met een 4000mAh-accu van stroom voorzien. Naast de Motorola Edge 20, zou het Amerikaanse merk ook nog met een Edge 20 Lite en Edge 20 Pro komen. Daar zijn vooralsnog geen renders of specificaties van beschikbaar.