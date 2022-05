Lenovo brengt Motorola G20-telefoon met 90Hz-scherm uit voor 150 euro

Lenovo brengt over een paar weken de Moto G20 uit, een Motorola-telefoon met 90Hz-lcd. Dat scherm heeft een diagonaal van 6,5" en een resolutie van 720p. De soc van de telefoon is een Unisoc T700.

Het is voor het eerst dat Lenovo een Moto G-telefoon uitrust met een Unisoc-soc. De T700 heeft twee ARM Cortex-A75-kernen en zes Cortex-A55-cores, die allemaal maximaal draaien op 1,8GHz. De gpu is ook van ARM, namelijk de Mali G52 op 850MHz. Lenovo doet daar 4GB aan werkgeheugen bij en 64GB aan opslag.

Het scherm is een 6,5"-lcd met 1600x720 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Dat wijkt af van de goedkopere Moto G10, die voorzien is van een 60Hz-lcd van dezelfde grootte. Lenovo heeft de telefoon voorzien van een primaire camera van 48 megapixels, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een macrocamera van twee megapixels en een dieptesensor. De Moto G20 komt over een paar weken uit in de Benelux voor 150 euro.