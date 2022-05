Motorola brengt Moto G60 met Snapdragon 732G en 108Mp-camera uit voor 300 euro

Lenovo-dochterbedrijf Motorola brengt zijn Moto G60-smartphone uit in Nederland. Het toestel lijkt op de eerder verschenen Moto G60s, maar heeft een Snapdragon-soc en een andere sensor voor de primaire camera. Ook is de accu groter.

Motorola Moto G60

De Moto G60 lijkt veel op de Moto G60s, die in augustus uitkwam voor 250 euro. Beide Android 11-toestellen hebben een 6,8"-120Hz-lcd met een resolutie van 2460x1080 pixels en drie camera's aan de achterkant. De G60 is iets zwaarder en marginaal dikker dan de G60s terwijl de accu 1000mAh extra aan capaciteit heeft. Laden gaat echter minder snel.

Motorola rust de G60 uit met een Snapdragon 732G-soc, een 8nm-octacore die Qualcomm vorig jaar aankondigde. In de eerder uitgebrachte Moto G60s zit een Helio G95-octacore van MediaTek. Verder heeft de G60 een 108-megapixelsensor voor de primaire camera, bij de G60s is dat een 64-megapixelexemplaar. Ook heeft de G60 met 6GB meer ram, de G60s moet het doen met 4GB.

De ultragroothoekcamera heeft in beide toestellen een 8-megapixelsensor en de derde camera verschilt in functie. Bij de Moto G60 is dat een dieptecamera met 2-megapixelsensor, terwijl de Moto G60s een macrocamera met 5-megapixelersolutie heeft.

Lenovo bracht de Moto G60 eerder al uit in India. Volgens Motorola Nederland is het toestel per direct te koop in Nederland voor een adviesprijs van 300 euro. Daarmee is de adviesprijs 50 euro hoger dan die van de Moto G60s.