Sony begint 'binnenkort' met verkoop PlayStation 5 via eigen site in Benelux

Sony is begonnen met het verkopen van hardware via zijn eigen Direct-site in Europa. Vanaf maandag gebeurt dat in Duitsland en Sony meldt dat de Benelux snel volgt. Sony verkoopt de PlayStation 5 in de Verenigde Staten via zijn eigen site middels een wachtrij.

De Duitse pagina om bij Sony hardware te kopen, staat sinds maandag online. Het Duitse PlayStation-account meldt op Twitter dat er binnenkort meer landen volgen, waaronder Nederland, België en Luxemburg.

Op het moment van schrijven zijn beide uitvoeringen van de PlayStation 5-console niet leverbaar via de Duitse winkel. Er heersen nog altijd tekorten van de console, die bijna een jaar geleden werd uitgebracht.

In de Verenigde Staten hanteert Sony een wachtrij voor PS5-kopers. Het is niet mogelijk om zomaar in te schrijven op die wachtrij, dat kan alleen op bepaalde momenten als Sony registraties korte tijd toelaat. Of Sony een dergelijk systeem ook in Europa gaat hanteren, is nog niet bekend.

In mei werd al duidelijk dat Sony van plan was om zelf consoles te gaan verkopen in de Benelux. Dat bleek toen uit een presentatie aan investeerders. Concurrenten Microsoft en Nintendo gingen Sony al voor. Die fabrikanten verkopen al langer hardware via hun eigen websites.