Fail0verflow achterhaalt verificatiesleutels PlayStation 5

Hackergroep fail0verflow schrijft op Twitter dat het de root keys van de PS5 achterhaald heeft. Daarmee zou het theoretisch mogelijk worden om in de toekomst ongeautoriseerde software op de PS5 te draaien, zoals illegaal verkregen spellen of custom firmware.

Fail0verflow stelt op Twitter dat het 'alle symmetrische verificatiesleutels' van de PlayStation 5 heeft achterhaald door er in de software naar op zoek te gaan. Daarin zou volgens het collectief ook de individuele verificatiesleutel van elke PS5-console te achterhalen zijn. Details over de ontdekking geeft fail0verflow niet.

Met de root keys controleert de firmware van de console of de software en games die op de PS5 gestart worden, geautoriseerd zijn. Door de sleutels te achterhalen zou het mogelijk kunnen worden om code op de console te draaien die niet door Sony is goedgekeurd en ondertekend, zoals een nieuw besturingssysteem of illegaal verkregen games.

Het is niet de eerste keer dat fail0verflow consoles heeft kunnen hacken. In 2011 achterhaalde het collectief de root key van de PlayStation 3-console. In 2012 konden ze de Wii U hacken en in 2016 slaagden ze erin om een Linux-kernel te draaien op een PS4 door een kwetsbaarheid in WebKit uit te buiten. Die kwetsbaarheid werd later gedicht door Sony. In 2018 ontdekte fail0verflow een bootromlek in de Tegra X1-soc van de Nintendo Switch. Hierdoor konden ze Debian GNU/Linux draaien op Nintendo's console.