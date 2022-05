Oude Metal Gear-games gaan tijdelijk uit downloadwinkels door verlopen licenties

Konami haalt meerdere oude Metal Gear Solid-games tijdelijk uit downloadwinkels, omdat licenties op historisch beeldmateriaal dat in de games gebruikt wordt, verlopen zijn. Volgens de uitgever gaat het om een tijdelijke maatregel en komen de games weer terug.

Konami zegt te werken aan het vernieuwen van licenties op historische archiefbeelden die in de games gebruikt worden. Als tijdelijke maatregel is de verkoop van Metal Gear Solid 2 en Metal Gear Solid 3 via downloadwinkels gestopt.

Het gaat vooral om PlayStation 3- en Vita-titels, maar ook een game op streamingdienst PlayStation Now gaat tijdelijk offline. Datzelfde geldt voor een uitvoering van Metal Gear Solid 2 die via GOG werd verkocht en voor twee games voor de Nvidia Shield TV. De maatregel treft gamers die de games al in hun bezit hebben, vooralsnog niet.

Metal Gear Solid 2 en 3 verschenen respectievelijk voor het eerst op 13 november 2001 en 17 november 2004. Daarna werden er HD-uitvoeringen uitgebracht voor meerdere platforms. Wanneer de titels terugkomen in de downloadwinkels, is nog niet bekend.

Metal Gear Solid 2 Substance