Digitale versie Forza Motorsport 7 is vanaf 15 september niet meer te koop

De digitale versie van Forza Motorsport 7 is vanaf 15 september niet meer te koop. De game zal dan ook verdwijnen uit de Xbox Game Pass. Microsoft stopt de verkoop vanwege aflopende licentieovereenkomsten. Huidige bezitters van de game kunnen wel blijven doorspelen.

Per 15 september krijgt Forza Motorsport 7 de End of Life-status, schrijft Microsoft. De game en alle dlc zal dan niet meer te koop zijn in de Microsoft Store. Oude voorraad van fysieke kopieën kunnen wel nog steeds gekocht en gespeeld worden. Gamers die het spel online hebben gekocht, kunnen deze na september ook nog downloaden via de Microsoft Store. Op Twitter laat het Forza Motorsport-account weten dat de game wegens aflopende licentieovereenkomsten uit de digitale schappen gaat.

Multiplayer en andere online-diensten van het spel blijven na september eveneens beschikbaar; Microsoft blijft daarnaast Rivals van extra races voorzien. Xbox Game Pass-spelers die dlc voor Motorsport 7 hebben gekocht, maar nooit het spel zelf hebben aangeschaft, krijgen via de Xbox Message Center een token voor Motorsport 7. Deze tokens worden vanaf 2 augustus vrijgegeven.

Dat Microsoft de verkoop van Forza Motorsport 7 stopt is niet uniek; vorig jaar stopte het bedrijf bijvoorbeeld met de digitale verkoop van Forza Horizon 3. Horizon 3 verscheen in 2016 en heeft met Forza Horizon 4 ook een opvolger. Het opvallende verschil is echter dat Motorsport 7 nog geen opvolger heeft. Ontwikkelaar Turn 10 Studios werkt wel aan een opvolger, al is een verschijningsdatum nooit genoemd. Wel verschijnt er deze november een Forza Horizon 5.