Forza Horizon 5-ontwikkelaars tonen regionale weereffecten en stormen

Playground Games heeft meer details bekendgemaakt over Forza Horizon 5. Ontwikkelaars tonen hoe de realistische luchten in de game zijn gecreëerd en geven details over de nieuwe weereffecten en stormen die spelers tegen kunnen komen.

Forza Horizon 5 bevat twee volledig nieuwe weereffecten: zandstormen en tropische stormen. Die zullen voorkomen in bepaalde gebieden van het spel en spelers kunnen ze op een afstand zien en er dan naartoe rijden. Het weer in de game is afhankelijk van het seizoen en van de regio waarin de spelers zich bevinden. Zo valt er in de woestijn een klein beetje regen, terwijl er in de jungle tropische plensbuien zijn. In een stream tonen ontwikkelaars van Playground Games nieuwe beelden en geven ze daar uitleg over.

De luchten in Forza Horizon 5 zijn tot stand gekomen aan de hand van timelapsebeelden die het team in Mexico heeft gemaakt. In totaal is er meer dan 400 uur aan beeld van de lucht opgenomen, goed voor 75 terabyte aan data, waaruit de meest interessante wolkenluchten en de mooiste zonsopkomsten- en ondergangen zijn geselecteerd.

Voor het maken van de luchtopnames gebruiken de makers een rig van drie camera's, die een 360-gradenbeeld van de lucht vastleggen. Door foto's met verschillende belichtingen te maken en die achteraf te combineren, wordt alles in hdr vastgelegd. De foto's worden door de ontwikkelaars vervolgens voorzien van motion vectors, waardoor er met interpolatie bewegend beeld van gemaakt kan worden.

In Forza Horizon 4 en 3 gebruikte Playground Games vergelijkbare technieken, maar het systeem is in de nieuwe game verder verbeterd volgens de ontwikkelaars. Forza Horizon 4 bevatte zo'n 300 verschillende mogelijke combinaties van weereffecten, zoals 'regenachtige middag' en 'zonnige zonsondergang'. In Forza Horizon 5 is dat opgevoerd naar meer dan 2000 verschillende combinaties. Spelers zullen dus meer verschillende weersomstandigheden tegenkomen in de game.

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november

Microsoft kondigde Forza Horizon 5 eerder deze maand tijdens de E3-gamebeurs aan. De openwereldracegame speelt zich af in Mexico en heeft omgevingen die gedetailleerd zijn nagemaakt, onder andere aangevuld met muurschilderingen van Mexicaanse artiesten. Het spel is al langere tijd in ontwikkeling en verschijnt op 9 november voor Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie, Windows 10 en Xbox-cloudgaming. De game is onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement.