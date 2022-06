Forza Horizon 5 krijgt optie voor gebarentolk tijdens cutscenes

Racegame Forza Horizon 5 krijgt de optie om een gebarentolk weer te geven tijdens in-game cutscenes, die de Amerikaanse en Britse gebarentalen gebruiken. Gebruikers kunnen de optie inschakelen via de toegankelijkheidsoptie van het spel.

Microsoft schrijft dat de gebarentaaloptie op dinsdag 1 maart aan Forza Horizon 5 wordt toegevoegd via een gratis update. "De update bevat acteurs uit de doven- en slechthorendengemeenschap die delen van het verhaal tussen het rijden door voordragen in gebarentaal", luidt de blogpost.

Forza Horizon 5 had al geschreven ondertiteling, maar volgens de ontwikkelaar is dat niet altijd bruikbaar voor mensen die primair gebruikmaken van gebarentaal. Omdat gebarentaal een andere structuur heeft dan geschreven taal, kan het lezen van ondertiteling daarom een vermoeiende ervaring zijn, schrijft Microsoft. Bovendien ontbreken toon en emotie bij ondertiteling, terwijl dergelijke nuances bij gebarentaal wel worden overgebracht.

Gebruikers kunnen in de toegankelijkheidsinstellingen onder meer het soort gebarentaal kiezen. Vooralsnog zijn er alleen opties voor de Britse of Amerikaanse Gebarentaal. Het is niet bekend of er op termijn andere gebarentalen worden toegevoegd, zoals de Nederlandse of Vlaamse Gebarentaal. Als de gebarentaal is ingeschakeld, verschijnt er een gebarentolk in beeld tijdens cutscenes. Gebruikers kunnen daarbij onder andere de kleur van de achtergrond veranderen en de positie van de gebarentolk aanpassen. De update voegt verder vijf nieuwe auto's en een nieuwe Festival-playlist toe aan het spel. De studio voert ook enkele bugfixes door.

Microsoft is al langer bezig met toegankelijkheidsfuncties voor gamers met een beperking. Het bedrijf kwam eerder met een Xbox Adaptive Controller die kan worden uitgebreid met externe schakelaars en knoppen. Tweakers publiceerde daarover eerder een preview. Het bedrijf voegde ook copilot toe aan de Xbox, waarmee gebruikers twee controllers kunnen gebruiken om een personage te besturen. Vorig jaar vernieuwde Microsoft zijn Xbox Accessibility Guidelines voor ontwikkelaars, om games beter toegankelijk te maken. Forza Horizon 5 wordt gemaakt door Playground Games, onderdeel van Microsofts Xbox Game Studios.