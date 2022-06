'Broncode Nvidia DLSS en codenamen komende gpu's zijn uitgelekt door criminelen'

Gestolen informatie van Nvidia bevat naar verluidt de broncode van de Deep Learning Super Sampling-techniek en ook zouden de codenamen van komende gpu-generaties te zien zijn. Het gaat om Ada, Hopper en Blackwell.

Een afbeelding die gepubliceerd is door TechPowerUp, toont een lijst van bestanden die de broncode van DLSS 2.2 zouden bevatten. Het gaat om batch-, reg - en C++-bestanden. De lijst toont ook documentatie voor ontwikkelaars, maar Nvidia heeft die eerder al publiekelijk beschikbaar gemaakt op GitHub. In theorie zou het uitlekken van de broncode de ontwikkeling van drivers met DLSS-ondersteuning voor Linux mogelijk kunnen maken. DLSS werkt al op Linux, maar alleen via Steam Proton.

Lijst van bestanden met broncode DLSS

Een lezer van VideoCardz heeft de site informatie gestuurd over codenamen van komende Nvidia-gpu's. Het gaat om Ada, Hopper en Blackwell. De eerste twee namen kwamen eerder al veelvuldig voor in het geruchtencircuit. Ada verwijst naar Ada Lovelace en zou de opvolger zijn van de Ampere-gpu's voor gamers. In documenten worden gpu's met de codenamen AD102, AD103, AD104, AD106, AD107 en AD10B genoemd. Dat zouden de opvolgers zijn voor de GA-gpu's met gelijke nummers uit de huidige Ampere-serie.

Hopper en Blackwell zouden de codenamen zijn van gpu's voor datacenters. Hopper komt volgens documenten in GH100- en GH202-varianten. Er worden twee Blackwell-gpu's genoemd: GB100 en GB102. Twitter-gebruiker kopite7kimi noemde Blackwell in juli vorig jaar al als mogelijke codenaam voor de 'opvolger van de Ampere-opvolger'.

De gegevens zijn onderdeel van 19GB aan data die door ransomwarebende Lapsus$ is uitgelekt. Dat is een klein deel van de 1TB aan data die de groepering naar eigen zeggen bij Nvidia heeft gestolen. De groep eist dat Nvidia de LHR-beperking van gpu's verwijdert en claimt ook de mogelijkheid te hebben om dat zelf te doen. Nvidia heeft bevestigd dat er gegevens zijn gestolen, maar denkt dat dit de bedrijfsvoering niet zal beïnvloeden.