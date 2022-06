Samsung mogelijk slachtoffer cyberaanval van groep die eerder Nvidia hackte

Ook Samsung is waarschijnlijk gehackt door ransomwarebende Lapsus$. De groepering heeft een recente cyberaanval op het Zuid-Koreaanse bedrijf opgeëist en is begonnen met het publiceren van de buitgemaakte data.

Lapsus$ liet in eerste instantie enkele screenshots van mogelijk gevoelige data van Samsung zien, waarna er nu gecomprimeerde bestanden via een torrent verspreid worden. Volgens Bleeping Computer gaat het om grofweg 190GB aan gestolen data. Mochten de beweringen van de groepering kloppen, dan ligt er zeer gevoelige informatie op straat. Samsung heeft nog niet officieel bevestigd dat het door een cyberaanval getroffen is maar onderzoekt naar eigen zeggen momenteel of er door Lapsus$ een tegenprestatie geëist is; dat was bij de aanval op Nvidia wel het geval.

De oorspronkelijke 'teaser' van de vermeende gestolen Samsung-bestanden

Op basis van de beschrijvingen van de bestanden zou Lapsus$ onder meer broncode van de 'bootloaders van Samsung-apparaten', algoritmes voor biometrische beveiliging en broncode voor het authenticeren van Samsung-accounts hebben buitgemaakt. Ook de broncode van 'alle Trusted Applets geïnstalleerd in Samsungs TrustZone-omgeving' zou gestolen zijn. Hier is uiteenlopende informatie over hardwarecryptografie, binaire versleuteling en toegangsbeheer opgeslagen.

Indirect zou ook Qualcomm getroffen zijn door dezelfde cyberaanval. De ransomwarebende beweert namelijk ook 'vertrouwelijke bronbestanden van Qualcomm' te hebben buitgemaakt bij de Samsung-hack.

De vermeende bestanden die zijn buitgemaakt. Het readme-tekstbestand bevat de gedetailleerde beschrijving van de gestolen data

Update, 12:00: Op basis van de oorspronkelijke titel kon geïnterpreteerd worden dat Nvidia eigen hackers heeft ingezet om Samsung aan te vallen. Dit is natuurlijk niet het geval; het gaat om dezelfde ransomwarebende die eerder een cyberaanval op Nvidia uitvoerde. De titel is verduidelijkt.